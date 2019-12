Verenigde Naties: "Doelstellingen uit klimaatakkoord van Parijs zijn verder weg dan ooit"

De uitstoot van broeikasgassen is vorig jaar gestegen naar een nieuw record. Daarmee is de belangrijkste doelstelling uit het klimaatakkoord van Parijs – de opwarming van de aarde beperken tot liefst 1,5 graad Celsius – verder weg dan ooit. Dat besluit het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP) in zijn jongste jaarrapport dat vandaag verschenen is.