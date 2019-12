Drie mannen komen vrij na 36 jaar onschuldig te hebben vastgezeten in Amerikaanse cel

De drie mannen, vandaag prille vijftigers, waren 16 toen ze 36 jaar geleden werden veroordeeld voor de moord op Dewitt Duckett. De 14-jarige scholier werd in het najaar van 1983 in de nek geschoten in de gang van zijn school.

Het was de eerste fatale schietpartij in een school in Baltimore. Politie en justitie stonden onder druk om snel een schuldige aan te wijzen.