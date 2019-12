Dubbel feest voor gorilla’s in ZOO Antwerpen: Thandie is 1 én baby-gorilla op komst

Kleine Thandie vierde haar eerste verjaardag in haar buitenspeeltuin met de hele familie en heel wat kijklustigen rondom haar. Ze kreeg een eigen verjaardagstaart en die werd gemaakt door haar verzorgers en haar bekende peter, zanger en acteur Jelle Cleymans.

Baby-gorilla

Daarnaast had Thandie nog fijn nieuws. In de zomer van volgend jaar verwacht haar tante Mambele een kleine gorilla. De nieuwe baby wordt de tweede baby-gorilla in de Mensapenvallei. Dat is belangrijk voor het kweekprogramma van deze mensapensoort. Thandie is een laaglandgorilla. Deze apensoort is bedreigd, want er leven nog slechts 90.000 individuen in de natuur. Nakomelingen zijn dus erg belangrijk en zeer welkom.