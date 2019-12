Eén gevangene gewond na celbrand in gevangenis Gent

In de gevangenis van Gent aan de Nieuwewandeling is deze namiddag brand uitgebroken in een cel. Een gevangene heeft er, volgens de politie, zelf brand gesticht.

De brandweer, de hulpdiensten en de politie waren snel ter plaatse en konden de gevangene bevrijden. De man raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht.

De brand is intussen onder controle. Er moest niemand geëvacueerd worden omdat de meeste andere gevangenen op het moment van de feiten op de binnenkoer waren voor hun dagelijkse wandeling. De precieze omstandigheden worden nu verder onderzocht.

Politiebijstand

De politie werd opgeroepen omdat er erg veel rookontwikkeling was. Daardoor moest de brandweer een veiligheidszone afbakenen en moesten bepaalde gevangenisdeuren geopend worden. Om dat allemaal in goede banen te leiden, waren er agenten nodig.

"We zijn er ook om mogelijke relletjes die zouden kunnen uitbreken in de kiem te smoren", zegt Matto Langeraert van de Gentse politie. "Voorlopig is alles rustig gebleven." Hoe lang de politie nog ter plaatse blijft is niet duidelijk.