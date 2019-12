Philippe Geubels en Kat Steppe grijpen met "Taboe" naast Emmy, Brits programma over borstkanker wint

"Taboe" was in het voorjaar van 2018 te zien op zender Eén. In het programma, geregisseerd door Kat Steppe, lacht Philippe Geubels met mensen waar je eigenlijk niet om mag lachen. Mensen met een fysieke beperking of een psychische kwetsbaarheid bijvoorbeeld, maar ook mensen in armoede of met een andere huidskleur. Geubels nodigt hen uit, luistert naar hun verhalen en gevoeligheden en brengt vervolgens een comedyset over het thema met zijn nieuwe vrienden prominent op de eerste rij van een zaal vol lotgenoten. Steppe werkt trouwens momenteel volop aan een tweede seizoen.

De Belgen reageren teleurgesteld, maar blijven positief. "Eén blijft toch trots op de hele ploeg en op het programma, een Emmy-nominatie is natuurlijk een enorm mooie erkenning", klinkt het bij VRT.