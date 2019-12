Spelers FCE Moortsele solidair van het veld na racistisch incident: "Misschien elke keer stoppen met voetballen"

Racistische uitlatingen overkomen niet alleen bekende voetballers als Romelu Lukaku. Het gebeurt ook bij kleine clubs, zoals die van Moortsele bij Oosterzele.

Zondag heeft de scheidsrechter de wedstrijd tegen Smetlede stilgelegd enkele minuten voor het einde. Een voetballer van Turkse achtergrond van FC Moortsele kreeg scheldwoorden toegeroepen als 'FC taliban' en 'vuile Turk'. De scheidsrechter vond het te gortig en legde de wedstrijd stil. Op dat moment was het de speler ook allemaal te veel geworden, hij liep het veld af, gevolgd door zijn ploeg. De scheldende supporters werden in de kantine gezet om te verhinderen dat ze nog verder zouden roepen vanaf de zijlijn. De scheidsrechter wilde de wedstrijd dan hervatten, maar FC Moortsele weigerde.

Trop is te veel

Trainer Tim Baele viseert geen bepaalde clubs, maar merkt dat er in het algemeen veel te dikwijls verwijten naar spelers van allochtone afkomst worden geroepen.

"Het probleem is dat het elke week op velden gebeurt, en we kunnen niet elke week stoppen. Of misschien is dat juist wat we wel moeten doen, elke keer stoppen met voetballen."

Hij ziet een rol weggelegd voor de voetbalbond om duidelijk te maken dat dergelijke verwijten niet thuishoren in een teamsport als voetbal. De voetbalbond richt zich al naar de grote clubs, maar zou zich volgens Tim ook naar de kleinere clubs moet richten.

Spelen of niet spelen?

"Wat gebeurde was een spontane actie, dat was niet voorbereid of afgesproken." Trainer Tim overweegt wel om bij een volgende voorval hetzelfde te doen, "om een signaal te geven".

De verwijten hadden volgens de trainer niets met de wedstrijd zelf te maken. "We stonden 1-0 achter, maar het had ook met voorsprong kunnen gebeuren."

"Racistische verwijten horen niet thuis op voetbalveld, supporters moeten de ploeg steunen vanaf de zijlijn. Ze moeten het team toeroepen, niet naroepen."

Emotioneel voor speler

De speler voor wie de verwijten bedoeld waren, kreeg al eerder te maken met scheldpartijen, net als andere spelers van de ploeg. "Ik zeg altijd om het over zich heen te laten gaan", zegt Tim. "Maar blijkbaar kon dat zondag niet meer. Het werd hem allemaal te veel. Hij reageerde erg emotioneel en het moest er allemaal eens uit."