Federaal parket garandeert: "Geen bewijslast verloren gegaan bij hacking van IS-kanalen"

In het journaal van de commerciële omroep VTM gaf arabist Pieter Van Ostaeyen (KU Leuven) kritiek op de cyberaanval. Door de items offline te halen "gaan we gaten hebben in ons onderzoek" en gaat bewijslast tegen Belgische IS-strijders verloren, zei hij.

Op bepaalde kanalen werd namelijk gevoelige info gedeeld over wie bij welke terreuracties betrokken was, maar "al die content is gewoon weg. We zijn alles kwijt. We hebben geen bewijsmateriaal meer, dat is gewoon verdwenen", zei Van Ostaeyen. Volgens de expert "varen we" daardoor "blind".

Die kritiek is ongegrond, zegt het federaal parket nu. "We garanderen dat er geen bewijslast verloren is gegaan", klinkt het. "Soms is het nuttiger om bepaalde accounts offline te halen, dan ze te laten staan. En het is ook niet omdat meneer Van Ostaeyen blind is, dat wij dat ook zijn."