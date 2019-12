Garantiefonds Reizen na faillissement Thomas Cook: "Deze week doen we eerste terugbetalingen"

Luisteraar Patrick was één van de gedupeerden. Hij zag zijn fietsvakantie in Mallorca in het water vallen door het faillissement van Thomas Cook. Patrick diende zijn dossier in bij het Garantiefonds en kreeg nadien een bevestigingsmail. Maar na die ene mail hoort hij niks meer en hij begint wat ongerust te worden. Die ongerustheid is voor niks nodig blijkt nu.

Geen ongerustheid

"Iedereen die die bevestigingsmail heeft ontvangen kan gerust zijn dat zijn dossier aan bod komt. De voorbije twee maanden hebben we nodig gehad om procedures op punt te zetten en een claimteam op poten te zetten. Dossiers worden stuk voor stuk nagekeken op correctheid en of de nodige documenten en betalingsbewijzen toegevoegd zijn. Als alle stappen dan doorlopen zijn zullen we de gedupeerde dan laten weten welke schadevergoeding we hem uitkeren. Die 'aanmelding van schade' zal de reiziger in zijn mailbox kunnen vinden, nadat hij akkoord is en ons zijn rekeningnummer heeft doorgegeven kunnen wij overgaan tot uitbetaling. Die eerste mails zullen we deze week kunnen versturen.", vertelt Mark De Vriendt van het Garantiefonds bij De Inspecteur op Radio 2.

22.000 dossiers

In totaal heeft het Garantiefonds 22.000 dossiers binnengekregen, dat komt overeen met 70.000 reizigers. Dat cijfer is de voorbije weken bijgesteld naar beneden want het Garantiefonds ontdekte verschillende dossiers waar nooit wat was betaald aan Thomas Cook. Het Garantiefonds stelt de reizigers gerust dat er voldoende middelen zijn om terug te betalen en zou dat graag de komende zes maanden voor mekaar krijgen. Daarom vragen ze ook aan wie nog geen claim heeft ingediend om dat zo snel mogelijk te doen.

Net na het faillissement vroeg het Garantiefonds om hen niet telefonisch te contacteren maar via mail. Hun lijnen konden de overvloed aan vragen op dat moment maar moeilijk aan. Vandaag is de situatie anders. Mark De Vriendt: "We proberen onze mensen vandaag vooral in te zetten op de afhandeling van de vele dossiers. Heb je je dossier ingediend en een bevestigingsmail ontvangen hoef je je geen zorgen te maken, dan komt alles in orde en hoef je zeker geen navraag meer te doen. Heb je een complexere vraag zijn we bereikbaar op 02/240.68.00. Maar besef dat de tijd die we spenderen aan de telefoon de uitbetalingen alleen maar doen vertragen."

Meer info over het Garantiefonds reizen kan je ook vinden op de website van het Garantiefonds

Bekijk hieronde de reportage uit "Het journaal."