Vlamingen in Albanië worden abrupt wakker door aardbeving: "Dochter uit bed gehaald, snel onder tafel gekropen" 

"In september was er nog een zware aardbeving van 4,8. Deze was met een kracht van 6,4 sterker. De mensen hier zijn er niet op voorbereid. Er was paniek en er is heel veel schade. In de hoofdstad Tirana valt het mee, maar in havenstad Durrës zijn er veel oude gebouwen ingestort. Daarin bevonden zich op dat tijdstip nog veel mensen. De reddingswerken zijn volop bezig. Alle scholen zijn gesloten, ziekenhuizen helpen gratis. Het Italiaanse Rode Kruis springt bij."

Vanwymelbeke probeert ter plekke informatie te verzamelen via allerlei aardbevings-apps. "We hebben gezien dat er al 19 naschokken zijn geweest. De overheid volgt de situatie op. We hopen dat de aardbeving van deze nacht zich niet herhaalt."