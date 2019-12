Goar Vartanian (93) overleden, Sovjet-spionne die nazi-aanslag op geallieerde leiders verhinderde in 1943

Maar hier verschijnen Goar en Gevorg Vartanian op het toneel. De twee waren in de jaren 20 geboren in Armenië, toen deel van de Sovjet-Unie. Na 1930 verhuisde de familie van Goar naar Iran. Ze leerde de taal en werd actief in antifascistische groepen. Die kennis van Iran hielp haar enorm om op het spoor te komen van de Duitse plannen in Teheran in 1943, en om uiteindelijk de aanslag te verijdelen. Hoe dat precies gebeurde, blijft nog altijd een staatsgeheim. Ook over de opdrachten van Goar en Gevorg na de oorlog blijft een waas van geheimdoenerij hangen.

Niet Goar, maar Gevorg kreeg na de oorlog de hoogste onderscheiding in de Sovjet-Unie, de titel van "Held van de USSR". Die bestaat uit een ster met vijf punten. Gevorg zei later dat zijn vrouw zeker twee van die vijf punten van de decoratie verdiende. Alle Sovjetleiders en Russische presidenten hebben ooit hulde aan Goar Vartanian gebracht, inbegrepen Vladimir Poetin, zelf een gewezen KGB-chef.