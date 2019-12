Gouverneur van Limburg wil grotere politiezones "om strijd tegen criminelen te winnen"

Politiezones met 60 of 70 manschappen zijn niet meer van deze tijd, vindt gouverneur Herman Reynders. "We moeten naar een schaalvergroting gaan. We moeten naar zones gaan met om en bij de 200 politiemensen."

Onlangs besliste de politiezone Heusden-Zolder om geen fusie aan te gaan met Carma of LRH omdat het gemeentebestuur dat te duur vond. "Dat betreur ik echt", gaat de gouverneur verder. "Zo kunnen we geen maximale dienstverlening aanbieden aan de mensen. Zo kunnen we de strijd tegen criminelen vandaag de dag niet meer winnen."