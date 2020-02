Griepepidemie zal wellicht nog enkele weken duren: alles wat je erover moet weten, maar niet durft te vragen

Het aantal gevallen van griep blijft stabiel. Vorige week trokken er gemiddeld 530 personen per 100.000 inwoners naar de dokter met griepklachten, als koorts en spierpijn. Dat is boven de griepdrempel en dus is er nog altijd een griepepidemie in ons land. De cijfers komen van het Belgisch instituut voor gezondheid Sciensano. Het aantal patiënten met griep trof de voorbije week alle leeftijdsgroepen. De griepepidemie zal wellicht nog enkele weken duren.

Elk jaar maakt het griepvirus ongeveer een half miljoen Belgen ziek. Hoewel griep meestal niet gevaarlijk is, kan de ziekte best vervelend zijn. Wat is griep precies? Hoe krijg je het? En wat kan je ertegen doen? In de video hierboven wordt het allemaal piekfijn voor u uitgelegd.