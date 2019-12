"Ik woon alleen en ik ben bejaard. Maar ik ben geen doetje!"

Nadat de man bij haar aangebeld had, vroeg hij om te mogen binnenkomen, opdat hij in haar huis zou kunnen wachten op een ziekenwagen. Maar toen hij met de smoes dat hij ziek was niet in het huis geraakte, besloot hij alsnog in te breken. Murphy, die nog regelmatig in de fitnesszaal terug te vinden is, op Fox News: "Ik hoorde een hard geluid. Ik dacht: "Wat is er daar gaande? Die kerel zit in mijn huis." Hij had de deur kapotgeslagen. Ik heb dan de tafel vastgepakt en hem daarmee bewerkt. De tafel ging daardoor stuk."

"Toen hij op de grond lag, ben ik op hem gesprongen. Ik heb dan een fles babyshampoo genomen en terwijl hij daar lag heb ik alles in zijn gezicht gespoten. Dan heb ik een bezem genomen. Hij heeft geprobeerd om die af te pakken. Maar ik ben met die bezem blijven slaan." De bejaarde vrouw kon de dief in bedwang houden totdat de politie gearriveerd was.

"Ik woon alleen en ik ben bejaard. Maar weet je wat? Ik ben geen doetje. Nee, deze man had duidelijk het verkeerde huis gekozen om in te breken", besloot Murphy alvast.