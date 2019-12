Salem moest op zijn negende vluchten uit Tanzania

Het aantal minderjarige vluchtelingen en migranten zonder ouders of voogd in ons land blijft stijgen. Daar waarschuwt het Platform Kinderen op de Vlucht voor, een platform van 58 organisaties dat vandaag 20 jaar bestaat. Tot september van dit jaar zijn al bijna 3.300 minderjarige vluchtelingen en migranten gesignaleerd in ons land, tweehonderd meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Als die tendens aanhoudt komen de recordcijfers van 2015 in de buurt, het hoogtepunt van de vluchtelingencrisis. Jeugdjournaal Karrewiet ging langs bij Salem, hij vluchtte op zijn negende uit Tanzania.