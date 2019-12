Krachtige aardbeving in Albanië: zeker 20 doden en minstens 600 gewonden

In Albanië is er op zo'n 30 kilometer van de hoofdstad Tirana een krachtige aardbeving geweest. Enkele uren later is er ook een zware naschok geweest in de hoofdstad. Er zijn al zeker 20 doden en minstens 600 gewonden geteld. Er is veel schade en er zitten nog mensen vast in ingestorte gebouwen. Later in de voormiddag was er ook een aardbeving in de buurt van Sarajevo, de hoofdstad van Bosnië en Herzegovina. Die beving was minder hevig, er is weinig schade en er zijn geen doden.