Krantencommentaren vernietigend halfjaar na verkiezingen: "Slecht toneel door irritante komedianten"

In De Morgen ziet Bart Eeckhout dat het nochtans vrij eenvoudig is. "Het theater dat de voorbije zes maanden is opgevoerd, heeft bij velen apathie of verontwaardiging opgewekt en zal menigeen bevestigd hebben in een afkeer van de klassieke politiek. Ook nu nog blijft het de vraag of de rimpels in het politieke water ook effectief ergens toe zullen leiden. Aan Vlaamse zijde blijven Open VLD en CD&V bang voor de eigen schaduw. Want wie weet zit daar het grote boze N-VA-spook verborgen. Elk stapje richting toenadering wordt gevolgd door een schrikachtige pas opzij. Nochtans is de situatie erg eenvoudig. Paars-groen krijgt de voorkeur omdat het op dit moment het enige levensvatbare spoor is. Punt."



