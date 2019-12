Luide knal bij ArcelorMittal schrikt Wachtebeke en Zelzate op

Gisteravond rond 21 uur was een luide knal te horen vanop het bedrijfsterrein van de staalfabriek ArcelorMittal. De knal was te horen tot in Wachtebeke en Zelzate. Het ging om een ontploffing in het zuurstofpark van Air Liquide. Dat ligt op het terrein van ArcelorMittal in de Gentse deelgemeente Sint-Kruis-Winkel.

Brand

De ontploffing werd gevolgd door een brand. De bedrijfsbrandweer van ArcelorMittal kwam tussenbeide en had de brand na een half uurtje onder controle. Er vielen geen gewonden. Het incident veroorzaakte geen hinder voor de omwonenden. Er was alleen wat onrust over de herkomst van de knal. Zelfs de gemeenteraad van Zelzate, die net bezig was, werd even geschorst om uit te zoeken wat er gebeurd was.