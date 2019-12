Na de film "The Irishman" lanceert Netflix "Marriage story": waarom de streaminggigant de Oscarrace wil kapen

Deze week gaat de film "Marriage story" in première, een echtscheidingsdrama met Adam Driver en Scarlett Johansson in de rollen van hun leven. Opvallend: net zoals het meesterwerk "The Irishman" van Martin Scorsese, is "Marriage story" een productie van Netflix en kunt u na deze bescheiden bioscoop-release de film volgende week gewoon bij u streamen.

Kenners voorspellen een karrenvracht aan Oscarnominaties, zeker voor de twee hoofdrolspelers. Hetzelfde geldt trouwens voor "The Irishman" en ook voor "The two popes", nog zo'n Netflix-film die binnenkort verschijnt, met Anthony Hopkins in de hoofdrol.

Dat drie Netflix-producties nu eerst in de bioscoopzalen te zien zijn, kan geen toeval zijn: volgens Ward Verrijcken heeft dat alles te maken met de Oscarrace. Hoe dat precies zit? In bovenstaande video krijgt u alle uitleg, met meteen ook fragmenten uit de drie films.