Medewerkers van Witte Huis kunnen toch worden opgeroepen als getuigen bij impeachmentonderzoek

Een rechtbank in de VS heeft beslist dat Don McGahn, een voormalige advocaat van het Witte Huis, kan worden opgeroepen om te getuigen in het Rusland-onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller. McGahn, die tegen de dagvaarding in beroep gaat, mag zich volgens de rechter niet verstoppen achter grondwettelijke onschendbaarheid. Dat heeft mogelijk belangrijke gevolgen voor het impeachmentonderzoek, dat nu loopt tegen de Amerikaanse president Donald Trump. Door de beslissing van de rechter kunnen mogelijk andere medewerkers van het Witte Huis, zoals interim-stafchef Mick Mulvaney en voormalig nationaal veiligheidsadviseur John Bolton worden opgeroepen om te getuigen.