Mensonterende omstandigheden in Bosnisch kamp: "Ziektes, geen water, geen hulp, een vrij rampzalige plek"

Bosnië en Herzegovina krijgt nochtans veel geld van Europa om opvang te organiseren. Waarom lukt het dan niet om vluchtelingen en migranten op een behoorlijke manier onderdak te geven? "Er zijn al miljoenen euro's naar Bosnië en Herzegovina gegaan voor opvang en grensbewaking," zegt Mitra Nazar. "Maar dat geld gaat niet naar dit kamp in Vucjak. De reden is dat de zowel de Europese Unie als de Verenigde Naties deze plek niet geschikt vinden voor de opvang van mensen. Zij vinden dat de overheid een nieuwe locatie moet vinden, maar dat lukt maar niet. Er is veel lokaal protest tegen nieuwe kampen, of de EU keurt de locaties af omdat ze niet voldoen aan de eisen."

De instroom van vluchtelingen en migranten in Bosnië en Herzegovina is ook een vrij nieuw gegeven. "Het kwam begin 2018 op gang, en er is toen heel traag gereageerd. Het heeft lang geduurd voor er echte opvang was. Mensen bleven heel lang rondzwerven in het land, in steden, in parken. En dat heeft veel onrust veroorzaakt bij de bevolking die eerst nog wel solidair was met de nieuwkomers. Lokale autoriteiten zaten met handen in het haar, en dus dachten ze: laten we iets bouwen, dicht bij de grens. Zo is het kamp van Vucjak er gekomen. Maar het gevolg is dat er zich nu een humanitaire crisis afspeelt daar."

