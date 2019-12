Miljoenen renovatiekosten brengen dierenasiel Veeweyde in Anderlecht in de problemen

In 2021 moeten alle dierenasielen in het Brussels Gewest voldoen aan een aantal normen. Zo moeten de hokken een bepaalde grootte hebben, waardoor dierenasiel Veeweyde ingrijpende werken moet uitvoeren.

Directeur Ludivine Nolf: "De hele vleugel waar de honden zitten en ook die van de katten moet verbouwd worden. Er komt een ruimte waar zieke katten in quarantaine (afzondering, red.) kunnen verblijven zodat ze geen ziektes kunnen overbrengen. Later wordt ook de ontvangstruimte aangepakt. Dat kost samen 2,8 miljoen euro, en dat is een probleem."

Bang afwachten

Veeweyde heeft de afgelopen jaren verschillende erfenissen en giften gekregen waardoor het de renovatiekosten kan betalen, maar daarna is het geld zo goed als op en zijn er amper nog centen voor de dagelijkse werking.

"Hoewel we samenwerken met het Brussels Gewest voor de opvang van dieren, krijgen we helemaal niets. De gemeenten Jette en Anderlecht steunen ons voor een stuk, maar verder rekenen we helemaal op onze leden. Het is dus bang afwachten hoe onze financiële situatie eruit zal zien na de renovatie."

Donatie

Het Anderlechts dierenasiel kan daarom alle steun gebruiken. Wil je een donatie doen? Ga dan zeker een kijkje nemen op de website van Veeweyde.