Nederlandse politie pakt mannen op die aanslag wilden beramen

De mannen uit Zoetermeer, 20 en 34 jaar oud, werden gisteren opgepakt. De ene op straat in Den Haag, de andere in zijn woning in Zoetermeer. Ze worden donderdag voorgeleid voor de rechter-commissaris in Rotterdam. Die beslist of ze langer moeten vastzitten.

Wat het doelwit van de aanslag zou zijn geweest, is niet duidelijk. Volgens een woordvoerder van het gerecht hadden de twee dat mogelijk nog niet bepaald. Wel waren ze bezig met voorbereidingen, door bijvoorbeeld te leren hoe ze explosieven konden maken.

Explosieven of vuurwapens vond de politie niet bij haar huiszoekingen. Ze trof in een verborgen ruimte wel een werpbijl, een dolk en een mobiele telefoon met simkaarten aan.

De politie kwam de twee mannen in oktober op het spoor na informatie van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst dat ze een jihadistische aanslag wilden plegen. Bij het onderzoek zijn politie-infiltranten ingezet.