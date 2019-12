Onderneemster Grete Remen roept handelaars op: "Doe niet mee aan Black Friday"

Black Friday is overgewaaid uit de Verenigde Staten. Het is de dag na het Thanksgiving-feest, waarop heel wat mensen vrij zijn. Die dag zijn er heel wat kortingen en aanbiedingen in de winkels, als start van de jaarlijkse kerstaankopen. Tegenwoordig doen ook heel wat Belgische winkels en webwinkels mee aan Black Friday. Maar Grete Remen van Damhert is niet te spreken over het principe, om 3 redenen: "Het is slecht voor het milieu door het vervoer van klanten en koopwaar, het werkt koopverslaving en overconsumptie in de hand en onze lokale handelaars kunnen niet mee met de megakortingen van grote ketens."

Local Friday



Ze roept handelaars dan ook op om net zoals haar bedrijf niet mee te doen nu vrijdag. "Wij sluiten onze webshop 24 uur lang, van donderdagavond tot zaterdagochtend. Wij werken uitsluitend met zelfstandige ondernemers, waar we heel veel respect voor hebben. Zij kunnen niet mee met de kortingen." Als je wilt kopen, koop dan bij de lokale handelaar", zegt Remen. Local Friday als het ware. "Want zij creëren hier jobs, houden onze welvaartsstaat in stand en zorgen voor een sociale buurt."