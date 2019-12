Oproep tot getuigen juwelenroof Dresden levert 91 antwoorden op

De inbrekers drongen het gebouw via een raam binnen nadat ze het traliewerk hadden stukgesneden en het vensterglas hadden gebroken. Ze gebruikten volgens de politie een bijl om de vitrine te verbrijzelen waarachter de juwelen lagen. De dieven ontsnapten in een Audi A6. Kort daarna stond zo'n auto in brand in een garage in Dresden. De politie denkt dat dit de vluchtwagen was, zegt ze. De politie denkt ook dat een stroomonderbreking in het museum op het moment van de juwelenroof verband houdt met de roof.

Het museum "Groene Gewelf" herbergt een van de oudste en best bewaarde schattencollecties van Europa. De schat werd tussen 1723 en 1730 door August II de Sterke, keurvorst van Saksen, samengebracht.