Opvallende campagne van Toerisme Vlaanderen: duik zelf op in het Lam Gods

Toerisme Vlaanderen lanceert een opvallende video waarin het bekende schilderij "De Aanbidding van het Lam Gods" te zien is maar waarbij de naakte Adam en Eva vervangen worden door gewone koppels. Het zijn mensen die alvast meedoen aan de campagne naar aanleiding van het Van Eyck-jaar volgend jaar. "We hebben het schilderij eigenlijk gehackt", lacht Stef Gits van Toerisme Vlaanderen.

Inclusieve campagne

Toerisme Vlaanderen wil alle soorten koppels aan bod laten komen in de campagne. Ook holebi-koppels, mensen met een beperking, mensen met kleur, mensen met verschillende religies... zijn welkom om mee te doen. "Werkelijk iedereen kan meedoen. Het is een ode aan de liefde, in al haar vormen en diversiteit", zegt Stef Gits van Toerisme Vlaanderen. Iedereen kan meedoen door foto's of video's in te sturen via de website van de campagne. De filmpjes kan je dan ook delen via sociale media. Met de actie wil Toerisme Vlaanderen ook bezoekers naar Gent lokken, waar het schilderij te zien is en waar volgend jaar allerlei tentoonstellingen en evenementen zijn rond Van Eyck.

Naaktheid

Adam en Eva staan zedig naakt op het schilderij. Deelnemers mogen dat ook doen, maar het is niet verplicht. Foto's met geklede mensen zijn net zo goed bruikbaar. Je vindt het campagnefilmpje hieronder.