Patiëntenplatform wil dat patiënten geïnformeerd worden als arts wordt geschorst: "Risico dat de arts blijft werken" 

Daarom biedt het Patiëntenplatform nu een oplossing aan. Zo willen zij dat de artsen zelf hun patiëntenbestand per brief op de hoogte brengen van de beslissing. De Orde zou dan moeten toezien op het feit of die brieven effectief verstuurd zijn. "Wanneer dat niet het geval is, moet de Orde zelf ingrijpen. Want op die manier blijft natuurlijk het risico bestaan dat de arts aan de slag kan blijven."