Reality check: asielzoekers zijn niet voor 80 tot 90 procent alleenstaande mannen, maar wat is wel hun aandeel? 

Later zei Theo Francken aan journalist Jan Stevens van De Morgen dat hij het had over “wat toen (in 2015 red.) binnenkwam in Europa”. Maar de officiële cijfers van het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR) spreken dat tegen.

In 2015 telde UNHCR officieel 1.015.078 vluchtelingen die via de Middellandse Zee in Europa aankwamen. Van dat aantal waren er 58 procent mannen, 17 procent vrouwen en 25 procent kinderen (zonder vermelding van geslacht). Maar die 58 procent mannen zijn lang niet allemaal alleenstaand. Uit de statistieken van het UNHCR blijkt niet om hoeveel alleenstaanden het precies gaat.