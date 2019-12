"Rivieren zo diep en bergen zo hoog": Tina Turner is 80

Zangeres Tina Turner is vandaag 80 jaar geworden. In de jaren zestig vormde ze een duo met haar man Ike Turner. Daar kwam midden jaren 70 een einde aan, nadat Ike haar jarenlang had mishandeld. Tina Turner deemsterde weg maar maakte daarna een opmerkelijke comeback als solo-artieste. Ze verkocht meer dan 180 miljoen platen. Wellicht viert Tina Turner haar verjaardag in Zwitserland, waar ze al decennia woont. Ze heeft tegenwoordig zelfs alleen nog de Zwitserse nationaliteit. In bovenstaand filmpje hebben we haar carrière voor u op een rijtje gezet.