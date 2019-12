Street art van Gentse kunstenaar ROA verovert de wereld: welke werken vind je waar?

Het werk van de Belgische street art-kunstenaar ROA is gebundeld in een boek. ROA is bekend van zijn grote zwart-wit muurschilderingen van knaagdieren, vogels, reptielen en bedreigde diersoorten. Hij begon zijn carrière in zijn thuisstad Gent, maar ondertussen duikt zijn werk wereldwijd in het straatbeeld op. Via de interactieve kaart in dit artikel, kunt u een selectie zien van zijn muurschilderingen in verschillende steden.