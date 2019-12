Alle salaris- en bedrijfswagens elektrisch of op waterstof tegen 2023? "Misschien iets te bruusk"

"We hopen dat we nog wat inspraak kunnen krijgen om de modaliteiten mee te gaan uitwerken", aldus Van Gool. Hij denkt dat er een draagvlak voor elektrische salariswagens bestaat bij mensen die genoeg gelegenheden hebben om die wagen op te laden, maar bij iemand die in een appartement in de stad woont, kan dat wel eens anders zijn. "Daarom pleiten we ervoor om hybride wagens in een eerste fase te ontzien."

Van Gool zegt dat de sector zelf ook bereid is om meer te doen. Hij heeft het over het meefinancieren van laadpalen en over systemen die het elektriciteitsverbruik van een wagen kunnen berekenen. "Het is misschien iets te bruusk, maar we willen zeker verder meewerken aan de uitwerking in de praktijk."

Beluister hieronder het gesprek met Frank Van Gool in "De wereld vandaag".