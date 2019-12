Onderzoek naar moord op journaliste leidt tot tumultueuze dag op Malta: twee ministers en kabinetschef stappen op

In Malta klinkt intussen steeds luider dat de hele regering moet opstappen, premier Joseph Muscat (foto boven) op kop. Vóór het parlement werd gemanifesteerd, ook in het parlement werd "Maffia!" en "Bandieten!" geroepen en kwam het zelfs even tot een handgemeen.

Muscat is niet van plan om ontslag te nemen, laat hij weten. "Mijn rol op dit moment is om te garanderen dat het land een stabiele regering heeft. Mijn rol is te garanderen dat we deze turbulente tijden doorkomen."