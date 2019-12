Liesbet getuigt over haar keuze voor abortus: "Heb ik het recht om ooit nog mama te worden?"

Anonieme getuige: ook voor deze getuige was abortus een logische beslissing. Ze was een hele jonge tiener en stond er alleen voor. Tien jaar later blijft ook zij worstelen met de abortus.

"Voor mij was het een traumatische ervaring, die ik pas later kon verwerken, nadat ik het jaren had opgekropt. Het is iets waar je niet omheen kan. Ik heb hulp moeten zoeken en pas toen ik 18 jaar was vond ik de kracht om in therapie te gaan".

"Ik heb geen spijt dat ik er mee ben doorgegaan. Ik heb wel spijt dat ik die persoon nooit een kans heb kunnen geven om geboren te worden en die te ontmoeten. Ik was zeven weken zwanger toen het embryo is weggenomen. Het was nog niet duidelijk of het een jongen of een meisje was. Dat zal ik nooit weten en dat vind ik heel jammer."