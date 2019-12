Vader en zoon veroordeeld voor diefstal bankkaarten: 120.000 euro afgehaald

De vader van 47 en zijn zoon van 26 werden in maart van dit jaar opgepakt. Ze waren op dat moment al anderhalf jaar actief en hadden op dat moment al verscheidene slachtoffers gemaakt in de Kempen en de rest van de provincie Antwerpen.

Code afgekeken aan kassa supermarkt

Aan de kassa van supermarkten keken ze mee over de schouder van oudere dames om hun code te achterhalen. Op de parking spraken ze die vrouwen dan aan nadat ze hun handtas in de auto hadden gezet. Vader en zoon haalden daarbij een wegenkaart tevoorschijn. Ze deden alsof ze de weg kwijt waren en vroegen hulp. Terwijl de slachtoffers de weg uitlegden aan één van de beklaagden, opende de andere ongezien het portier om de bankkaart uit de handtas te stelen. Met de code en bankkaart op zak trokken ze dan naar bankautomaten om geld af te halen.

Totale buit nog groter

In ons land haalden ze 120.000 euro af met de gestolen bankkaarten, maar de totale buit was nog groter want ze gebruikten de kaarten ook in het buitenland. De vader is veroordeeld tot 40 maanden gevangenisstraf. Zijn zoon krijgt 30 maanden celstraf. Hij werd in september ook al tot een gevangenisstraf veroordeeld voor gelijkaardige feiten.