VIB-UGent: Molecule 'hackt' bij wonden immuunsysteem om kanker te ontwikkelen

De vondst van de onderzoekers suggereert dat ingrijpen op de productie van HMGB1 of op de vorming van NETs, interessante strategieën kunnen zijn voor nieuwe therapieën voor mensen met blaarziekten, of voor diabetici die lijden aan chronische verzwering. Dergelijke op HMGB1 gerichte therapieën zouden de wondheling kunnen versnellen, en tegelijkertijd het kankerrisico laag houden.

“We waren verrast dat het blokkeren van de productie van één molecule zo’n voordeel opleverde tijdens het genezingsproces en in staat was om tumorvorming volledig te blokkeren. Nu willen we verder onderzoeken of deze link tussen HMGB1 en tumorvorming ook geldt in andere weefsels dan de huid, zoals de darmen. Ook werken we verder aan het verfijnen van de methoden om de HMGB1-productie te blokkeren en onze bevinding naar de kliniek te brengen” (om te zetten in een therapie voor patiënten), zei professor Geert van Loo.

De studie van de onderzoekers van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie-Universiteit Gent Centrum voor Inflammatieonderzoek is gepubliceerd in Cell Reports. Dit artikel is gebaseerd op een persbericht van VIB-UGent.