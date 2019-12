Vlamingen én Walen betrokken bij massamoord op 6.000 Joodse vrouwen tijdens WO II

Maar in Wallonië is het inderdaad nog een ander verhaal, erkent Seberechts. "Want daar is sowieso veel minder onderzoek gedaan naar de collaboratie. Dat heeft verschillende redenen. Zo was het verzet in Wallonië een stuk sterker dan in Vlaanderen, dus was het niet verwonderlijk dat de interesse meer die kant uitging. Wellicht speelt er ook een politieke achtergrond mee: de collaboratie werd in Vlaanderen anders benaderd dan in Wallonië. Dat heeft zich voor een stuk ook vertaald in het onderzoek.