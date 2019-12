"De kruin heeft dezelfde omvang als de wortels", zei Herman De Croo (Open VLD) mysterieus, maar wat bedoelde hij?

Taalwetenschapper Freek Van de Velde hoorde bij De Croo nog een ander fascinerend element voor al wie met taal bezig is. Van de Velde: “Herman De Croo is bij de ploeg van "Terzake" begonnen met te zeggen dat hij een uitspraak “zal laten”. Dat is pas extra interessant voor een taalkundige."

"In het Nederlands staan “doen” en “laten” in een speciale verhouding tot elkaar. “Doen” gebruik je als je iets gecontroleerd doet, “laten” als je iets onvrijwillig of onbedoeld doet. Normaal zeg je: “ik doe een uitspraak”. Maar De Croo zegt: “ik laat een uitspraak”, ongecontroleerd en net alsof je een wind laat. Dit is een echte “mental fart”. Ik vind het prachtig gezegd.”

Beluister hieronder de reportage uit "De wereld vandaag":