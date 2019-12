Hoe 's lands bekendste uroloog van zijn voetstuk viel: wie is Bo Coolsaet? 

Gelijktijdig met zijn academische carrière begon Coolsaet in 1970 met zijn eigen privépraktijk in ons land. 25 jaar lang zou die praktijk de grootste in België zijn. Begin jaren 80 kon hij zijn naamsbekendheid vergroten dankzij een nieuwe specialisatie: erectieproblemen. De penisprothese was toen ook net op de markt gekomen en Coolsaet zou de eerste in Europa zijn die ermee aan de slag ging. Vanaf dan was hij ook een graag geziene gast in verschillende televisieprogramma's.