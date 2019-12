Wouter Beke (CD&V): "Vraag en aanbod in woonzorgcentra tegen einde legislatuur op elkaar afgestemd"

Beke heeft zich met zijn besparingen niet populair gemaakt in de zorgsector, maar verdedigt zijn beleid met hand en tand. "De minister van Welzijn is de minister van kwetsbare mensen", weet hij. "Er zijn ongelooflijk veel zorgnoden. Dat betekent dat je met een budget van 13 miljard euro keuzes moet maken." De minister wijst er ook op dat die 13 miljard tegen het einde van de legislatuur naar 15 miljard wordt opgetrokken.

De woonzorgcentra zouden daar wel moeten bij varen. "In de woonzorgcentra zullen wij een belangrijke inhaalbeweging doen. Daar zullen vraag en aanbod tegen het einde van de legislatuur grosso modo op elkaar zijn afgesteld. We zetten in op bijkomende capaciteit en bijkomende investeringen in kwaliteit." In mensentaal betekent dat: de wachtlijsten voor de bejaarden moeten over een kleine 5 jaar verleden tijd zijn.