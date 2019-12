11 nieuwe windmolens moeten stroom voor 308 laadpalen leveren in haven van Zeebrugge

In de haven van Zeebrugge komt er een park van elf windmolens, "het grootste onshore windproject op één industriële site in Vlaanderen, uitgebaat door één operator". De windmolens zullen onder meer worden gebruikt om elk jaar 100.000 elektrische wagens die per schip in de haven aankomen, op te laden. Het park kost 50 miljoen euro en wordt gebouwd in samenwerking met het energiebedrijf Engie.

Het windmolenpark zal een vermogen hebben van 44 megawatt. Dat komt overeen met het elektriciteitsverbruik van 30.000 gezinnen en het houdt de uitstoot van 50.000 ton CO2 per jaar uit de lucht.

De energie van het nieuwe park zal onder meer worden gebruikt om elektrische voertuigen die per schip in de haven aankomen, op te laden. De windmolens komen op het domein van autoterminaloperator ICO (International Car Operators).

Het zal vooral om Tesla's gaan, want het Amerikaanse automerk heeft geen eigen concessiehouders, alleen afhaalpunten. U koopt een Tesla online en daarom moeten de auto's opgeladen zijn voor ze de terminal in Zeebrugge verlaten. Dat is heel anders dan met auto's op benzine of diesel, die niet volgetankt worden op de terminal, zegt de topman van ICO Marc Adriansens.

Met dit soort projecten wil de haven van Zeebrugge steeds meer hernieuwbare energie aanwenden. "Door de toevoeging van deze windmolens aan het bestaande netwerk in Zeebrugge, zal de totale productiecapaciteit 130 megawatt bedragen. Hiermee kan de kusthaven 90.000 gezinnen van stroom voorzien", zegt haventopman Joachim Coens.