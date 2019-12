Zwaarbeveiligde operatie: Polen haalt 100 ton goud terug uit Engeland, maar hoe en waarom?

“Polen haalt niet alleen in sneltreintempo goud terug, maar het land is ook zijn goudvoorraad aan het opbouwen”, zegt Erik Joly, hoofdeconoom van ABN AMRO in “De ochtend” op Radio 1.

De laatste twee jaren hebben de Polen 126 ton toegevoegd aan hun totale goudvoorraad, waardoor ze nu een totale voorraad van 228,6 ton goud hebben. Dat is iets meer dan België: wij hebben een voorraad van 227 ton goud, ook bij de Bank of England. Na de recente goudrepatriëringen ligt 105 ton van het Poolse goud opgeslagen in hun eigen kluizen.

“Daarmee hinken ze nog heel ver achter op de reserves van Duitsland, de Verenigde Staten, maar naar Oost-Europese normen is dit best belangrijk”, merkt Erik Joly op. De Poolse Centrale Bank is hierdoor van de 34e naar de 22e plaats geklommen qua goudvoorraad op wereldvlak, en van de 15e naar de 11e plek in Europa. (Lees verder onder de grafiek.)