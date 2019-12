Zware schade in bloemenwinkel Brakel door brand net voor kerstperiode

In pyjama en op blote voeten buiten

Pedro was de eerste die de brand had opgemerkt. Rond middernacht schoot hij wakker: "Ik had onmiddellijk door dat er iets was. Er was heel veel rook en je kon het ruiken ook. Ik besefte dat ik niet moest proberen te blussen, maar instinctief heb ik iedereen, alle 5 kinderen en 2 volwassenen, wakker gemaakt en naar buiten doen gaan. We stonden daar in onze pyjama en op blote voeten, maar het belangrijkste voor mij was dat iedereen veilig was. De rest is bijzaak."

Hij verwittigde de brandweer, die snel ter plaatse was. Ook de politie en een ambulance waren er vlug om het gezin dekens te geven: "We zijn daar heel erg van aangedaan dat ze ons zo snel hielpen."

De kinderen konden in de ambulance zitten om te schuilen voor de koude en familieleden zijn hen dan komen ophalen.

"De winkel stond prachtig, en nu is alles in het water gevallen"

De brand sloeg uit in een bijgebouw van de zaak en veroorzaakte veel schade: "Het vuur sloeg uit in een bureel dat we gebruiken voor de zaak. En het is nu net gebeurd in de kerstperiode, alles stond klaar voor de opendeurdagen komend weekend. Er was veel kerstverlichting en decoratie en door de rook vanuit het bijgebouw is alles zwart geworden. De hitte moet enorm geweest zijn, want veel artikelen uit kunststof zijn gesmolten. Is het daardoor ontstaan? Ik weet het echt niet."

Het incident is ook traumatisch voor dochter Céline, want het zou haar tweede opendeurdag worden: "Voor haar is dat een serieuze klap. Ze is nog zo jong en pas gestart in de zaak. Ze heeft zo veel energie in het klaarmaken van de winkel voor de opendeurdag gestoken. Dat is nu allemaal in het water gevallen."

De opendeurdag komend weekend gaat uiteraard niet door, maar ze stellen alles in het werk om de winkel weer operationeel te krijgen. Experts onderzoeken ondertussen wat de oorzaak van de brand zou kunnen zijn.