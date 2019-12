Petronella (94) en Jan-Baptist (98) uit Asse zijn 75 jaar getrouwd: “Het geheim is om nooit kwaad naar bed te gaan”

Oorlogsliefde

“Ik werkte met mijn vader in een matrassenfabriek. Hij stierf en werd vervangen door een mooi meisje. Het was snel duidelijk dat onze liefde wederzijds was. Dat was de gelukkigste dag van mijn leven", zegt Jan-Baptist.

Het huwelijk kwam er uiteindelijk twee jaar later in 1944, net na de bevrijding. Jan-Baptist moest daarna wel nog zijn legerdienst doen. “Ik zat eerst in Noord-Ierland. Daarna gaven de Japanners zich over en ben ik overgeplaatst naar Duitsland voor de bezetting.”

Na de dienstplicht van Jan-Baptist werkte het koppel terug samen in de matrassenfabriek. Ze kregen ook een zoon, Henri. “Hij overleed op 37-jarige leeftijd aan longkanker. Het leven gaat nu eenmaal niet altijd over rozen”, zegt Petronella.

Nog tot vorig jaar woonden ze in hun huisje in de Pastinakenstraat in Asse. “Maar er komt een moment dat je niet alles meer aankunt, ook samen niet”, vertelt Petronella. “Ik raakte op de sukkel en moest drie weken in de kliniek liggen.” Daarna verhuisde het koppel naar een woonzorgcentrum.

Het geheim van een gelukkig huwelijk

Hun geheim voor een huwelijk dat 75 jaar duurt? “Je moet geduld hebben en elkaar bijstaan”, volgens Petronella. Jan-Baptist voegt toe: ”We hebben wel eens woorden. Maar het geheim is dat je nooit kwaad naar bed mag gaan.”