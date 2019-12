"Tunneldoseren" moet ongevallen vermijden: wat is dat en hoe werkt het?

Ja, daar komt het dus op neer. Het verkeer staat zo niet meer stil in de tunnel, maar ervoor. “Omdat een ongeval in een tunnel een veel groter veiligheidsrisico inhoudt dan een ongeval in open lucht, is het zeer belangrijk om die ongevallen zoveel mogelijk te voorkomen,” aldus AWV. Het is nu eenmaal makkelijker om ongevallen af te handelen buiten dan in tunnels. Gebeurt er met een vrachtwagen toch een ongeval in de tunnel, dan heb je soms takel- en kraanwagens nodig, en die hebben minder manoeuvreerruimte in dan buiten de tunnel.