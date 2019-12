Aalter plaatst interactieve informatiezuilen: "In Vlaanderen is dit revolutionair"

"Vanaf nu kunnen bewoners op de digitale kiosken, of interactieve informatiezuilen, van alles opzoeken over de gemeente en de verenigingen", legt Schepen Matthias Van de Walle uit. "Je kan bijvoorbeeld de openingsuren opzoeken van de muziekacademie en van de verschillende afdelingen. Je kan ook te weten komen waar de lessen plaatsvinden. In het hoofdmenu kan je ook gemeentelijk nieuws nalezen en de beleidsplannen van het gemeentebestuur. Je komt ook te weten waar er werken zijn, waar er hinder is en in hoeverre de uren van de treinen aangepast zijn in dat geval."

Interactie

Die zuilen stonden er al een hele tijd, maar werden vrij passief gebruikt: "Vroeger besliste de gemeente zelf wat de bewoners konden lezen op de zuilen. Nu vragen we aan de burgers om zelf op te zoeken wat ze te weten willen komen." In Vlaanderen is dit revolutionair, vertelt Matthias Van de Walle: "Er is nog geen enkel ander gemeentebestuur die hier in geïnvesteerd heeft."

Sensoren

De kiosken geven het gemeentebestuur ook heel veel informatie die kan helpen bij het nemen van bepaalde beleidsbeslissingen, want ze zijn uitgerust met drie sensoren, vertelt de schepen: "Die meten de luchtkwaliteit, het fijn stof en we tellen ook het aantal passanten, volledig anoniem. We vinden het als gemeentebestuur heel belangrijk dat we objectieve data kunnen verzamelen, want meten is weten. Een voorbeeld: wanneer wij weten dat er op bepaalde plaatsen heel veel burgers passeren, dan weten mensen die in de toekomst hier een zaak willen openen waar ze zich het beste vestigen."

Gratis internet

Naast de metingen en het vrijgeven van informatie, zorgen de zuilen ook voor gratis wifi in een straal van 50 meter. Daarom is het belangrijk om het wifi-netwerk uit te breiden, zegt schepen Van de Walle: "We zijn een plattelandsdorp en we willen mee zijn met alle moderne technologie. Wifi is een basisbehoefte geworden, als je op terras zit, wil je gewoon iets kunnen opzoeken via het internet. In Poeke zullen fietstoeristen in de buurt van de zuil gratis wifi hebben. Op die manier kunnen ze hun route verder plannen. Ook op de markt van Aalter kan je gratis op het internet. Dat is een grote dienstverlening voor de bewoners en bezoekers."

200.000 à 250.000 euro

Er staan ondertussen 10 zuilen in Aalter en daar heeft de gemeente wel wat geld voor over gehad: "De kostprijs is 200.000 à 250.000 euro. Dat is veel, maar als je ziet wat die zuilen kunnen doen dan betekent dat een enorme meerwaarde voor onze gemeente. En niet alleen voor de jongere bewoners maar ook voor de senioren. Met 1 druk op de knop kan je alles opzoeken, heel eenvoudig dus."