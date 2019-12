Aantal mensen dat aanvullende OCMW-steun vraagt blijft dramatisch hoog, ondanks beloften van federale regering 

Uit cijfers van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) blijkt dat 96.775 mensen met een loon of uitkering in 2018 een beroep deden op aanvullende financiële steun van het OCMW om hun huur of energie te kunnen betalen. Dat aantal is de laatste jaren stabiel, maar 36 procent hoger dan vijf jaar geleden. De VVSG vindt dat de volgende federale regering de laagste uitkeringen moet optrekken tot de Europese armoedegrens en dat ook de Vlaamse regering meer maatregelen moet nemen.