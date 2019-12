God en het goede zien, is iets dat je moet leren tijdens de advent

Met Kerstmis vieren christenen dat God tussen de mensen is komen wonen. En wellicht is het geen overbodige luxe om vier weken lang ‘in the mood’ te komen om wat meer van God te zien in onze wereld. We weten allemaal dat er veel lelijkheid, ruzie en onbegrip heerst.

Levensgrote problemen dreigen ons soms te overspoelen. Je moet twee of drie keer kijken om te zien dat er ook veel moois, liefs en goeds gebeurt. Dat er heel wat belangeloze warmte tussen mensen is. Dat het goede minder opzien baart, maar net zo taai is als het kwade. God en het goede zien is iets dat je moet leren, ook als christen. Daar hebben we dus de advent voor nodig. Om elke dag en elke week wat meer van God te zien en heel af en toe ook te zijn