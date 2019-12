Vrouw van 70 komt om bij bizar ongeval in Leuven

Gisteren zijn er op een paar uur tijd in Vlaams-Brabant ook al drie doden gevallen in het verkeer: 2 fietsers en 1 autobestuurder. De twee fietsers kwamen om het leven toen ze op een kruispunt werden aangereden door een vrachtwagen, de ene in Rotselaar, de andere in Haacht. Een derde dodelijk slachtoffer viel in Boortmeerbeek. De auto van het slachtoffer ging over de kop en kwam in een gracht terecht.