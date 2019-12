Betrapt op roken in een Brussels café? In 9 op de 10 gevallen blijft het zonder gevolg

Waarom wordt het rookverbod in Brussel veel minder gerespecteerd dan in de rest van het land? "In Brussel leeft er een gevoel van straffeloosheid", hoorden we vaak. "In de rest van het land riskeren horeca-uitbaters boetes tot 8.000 euro, of zelfs een sluiting van hun zaak, maar in Brussel hebben uitbaters het gevoel dat ze niet gestraft zullen worden."