De Beverentunnel is weer open maar voorlopig mag je er maximaal 50 km/u rijden

Het Agentschap Wegen en Verkeer is er in geslaagd om de tunnel voor de avondspits open te krijgen maar kon de verlichting in het plafond tegen die tijd natuurlijk niet helemaal herstellen. Dat zal tijdens de geplande nachtelijke sluitingen van de tunnel gebeuren, volgens de regels van de kunst.

Tot die tijd hebben ze aan de wanden in het begin van de tunnel grote LED-lampen gehangen. Van zodra je vanuit het daglicht de tunnel binnenrijdt, zou je genoeg moeten zien. Omdat dit een uitzonderlijke situatie is, neemt het Agentschap echter geen risico. Via borden boven de weg staat aangegeven dat je maximaal 50 km/u mag. Loopt dat in de volgende dagen goed, dan gaat de snelheid naar 70 km/u.