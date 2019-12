Bosgroep Limburg wil sterkere bossen die klimaatverandering aankunnen

De letterzetter heeft de voorbije twee jaar al lelijk huisgehouden in Limburg. Door het kevertje gingen duizenden fijnsparren dood en moesten ze noodgedwongen gekapt worden. Her en der in Limburg gingen daardoor zelfs volledige bossen tegen de vlakte.

Om zo'n kaalslag in de toekomst te voorkomen, gooit Bosgroep Limburg het nu over een andere boeg. Elke keer als er bomen gekapt worden in een bos, wordt er met een deel van de opbrengst nieuw plantgoed gekocht. "We planten dan verschillende soorten jonge bomen aan, om een gevarieerder bos te krijgen", legt Patrick Meesters van Bosgroep Limburg uit. Als er dan één boomsoort aangetast wordt door een ziekte, blijft de rest van het bos wel overeind.

Test in Zutendaal

De nieuwe aanpak is het voorbije jaar al met succes uitgeprobeerd in enkele privé-bossen in Zutendaal, gaat Meesters verder. "We hebben voor schaduwminnende bomen gekozen, die het ook goed doen onder de grote kruinen van andere bomen. We hebben ook boomsoorten aangeplant die sterker zijn dan de Amerikaanse vogelkers, daardoor moeten we de vogelkers niet langer bestrijden."